Holzbau-Renaissance Die Wiedergeburt einer Architekturkultur

München (ots) - Gründe, die für das Bauen mit Holz sprechen, gibt es viele. Doch

zu gering sind die Erfahrungen, zu groß die Vorbehalte. Wenige

Immobilienentwickler wagen sich auf das unbekannte Terrain.



Ob karibische Inselstaaten oder asiatische Fischerdörfer: Das Fach- und

Anpassungswissen indigener Völker im Kampf gegen den Klimawandel findet in

Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Berichterstattung wenig Beachtung. Dabei

haben sie oft Antworten auf Fragen, die in industrialisierten, hochkomplexen

Gesellschaften ohne Lösung bleiben. Das gilt auch für klimafreundlichere

Bauweisen, die bereits in früheren Jahrhunderten Bestand hatten. Eine davon ist

der Holzbau. "Als nachwachsender Rohstoff eignet sich Holz nicht nur besonders

gut für klimaverträgliches Bauen. Haptik, Geruch und Optik sorgen zudem für ein

gesteigertes Wohlbefinden", erklärt Moritz Eulberg, Leiter Projektentwicklung,

Asset- und Property Management der R&S Immobilienmanagement. Das Unternehmen

errichtet bis Ende 2024 das Holzhybrid-Bürogebäude "i8" mit

Recycling-Aluminium-Fassade und dänischer Architektur als Teil der

Quartiersentwicklung "iCampus im Werksviertel" im Münchener Osten. Wer genauer

hinsieht, wird dort nicht nur ein architektonisches Highlight finden, sondern

viele Gründe, die auch in Deutschland für das Bauen mit Holz sprechen.