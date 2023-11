Wirtschaft Dax startet freundlich - Inflationsdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.040 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Infineon und BMW, die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei den Rückversicherern. Mit Spannung wird im Laufe des Tages die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten erwartet. "Die Schätzungen zur ersten EZB-Senkung bekommen mit den jetzt anstehenden Inflationsdaten für den November neue Nahrung", sagte Thomas Altmann von QC Partners.