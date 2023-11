Enden die Aufwärtsbewegungen wieder in einer Übertreibung?

Ein aktuelles Beispiel für die Stimmung ist das GfK-Konsumklima. Das von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zusammen mit dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) ermittelte Stimmungsbarometer hat sich nach zuvor drei Rückgängen in Folge zwar für Dezember verbessert – von -28,3 Punkten im Vormonat auf nun -27,8 Zähler – die Verbraucher sind demnach aber immer noch sehr vorsichtig. Das Niveau bleibe „ sehr niedrig und es sind keinerlei Signale für eine nachhaltige Erholung in den kommenden Monaten erkennbar “, hieß es dazu vom NIM zu der Umfrage unter 2.000 Konsumenten. Die Ergebnisse lassen die GfK und das NIM mutmaßen, dass die Stimmung weiterhin von Verunsicherung und Sorgen geprägt sei.

Und durch das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die Haushaltspolitik der Ampel-Regierung könnten Verbraucher „neue Griffe ins Portemonnaie fürchten und Geld beisammenhalten“, so die Befürchtung von Experten.

Laut dem Münchner ifo-Institut rechnen Einzelhändler daher trotz der sinkenden Inflation nicht mit großen Sprüngen und blicken „eher zurückhaltend auf das Weihnachtsgeschäft“. Der Branchenverband HDE erwartet für die Monate November und Dezember 120,8 Milliarden Euro Umsatz und damit ein nominales Plus von 1,5 %. Das klingt zunächst nicht schlecht, klammert man allerdings die gestiegenen Preise aus, würde dies real ein Minus von 5,5 % bedeuten.

Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an die Einkaufsmanagerdaten, die monatlich Auskunft über die Stimmung in Unternehmen geben. Mit den Umfrageergebnissen vom Oktober hatten die Experten von S&P Global mit einem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im 3. Quartal 2023 um -0,8 % zum Vorquartal gerechnet (siehe dazu auch „Wen verwundert die aktuelle Schwäche des DAX?“).