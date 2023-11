Hamburg (ots) - Bundesweit fehlen rund 68.000 IT-Experten*. Trotzdem gelingt es

Ein Software-Unternehmen von "Engineers for Engineers"





freiheit.com ist seit über 25 Jahren Pionier in der Entwicklung großerSoftware-Systeme und bekannt für technische Exzellenz und Zuverlässigkeit.In seiner bisherigen Unternehmensgeschichte hat das Unternehmen über 350Großprojekte pünktlich wie geplant ausgeliefert - ohne Ausnahme. Dies istinsofern besonders, als dass im Bereich Software-Entwicklung nach wie vor über75 Prozent aller Software-Projekte scheitern.**Um diese Leistung über ein Vierteljahrhundert konsistent erbringen zu können,ist die Auswahl und Ausbildung der Mitarbeiter, die bei freiheit.com Membersgenannt werden, entscheidend.Das Unternehmen rekrutiert bevorzugt direkt von der Universität und sucht nachden fünf Prozent der besten Absolventen in den Bereichen Physik, Mathematik undInformatik. Diese gehen durch ein ausgeklügeltes Auswahlverfahren und werdendann "on-the-job" zu Software Engineers ausgebildet."Die Seniorität und Erfahrung, die wir bei uns benötigen, finden wir nicht aufdem Bewerbermarkt. Wir müssen selbst die Weiterbildung in die Hand nehmen undunsere Members im Rahmen unseres Engineering Education Programs zu SoftwareEngineers entwickeln", sagt Stefan Richter, Co-Founder von freiheit.com undselbst Ingenieur und Informatiker.Engineering-Kultur und Herausforderungen ziehen die Besten anSehr gute Absolventen aus den STEM-Fächern (Science, Technology, Engineering,Mathematics) werden in Teams mit erfahrenen Software Engineers gemischt.*Das geht aus einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) desIW hervor.**Die Studie des Project Management Institute beruht auf einer Befragung von15.000 Projektleitern aus 155 Ländern."Es wird viel darüber diskutiert, dass die Generationen Y und Z nicht mehr dasgleiche Engagement zeigen wie frühere Generationen. Wir können das so nichtbestätigen. In den letzten 25 Jahren haben wir wenig Unterschiede in derMotivation und dem Einsatz der verschiedenen Generationen festgestellt. Inunseren Interviews betonen wir, dass die Möglichkeit zu wachsen und zu lernen,einhergeht mit einer hohen Leistung, die von uns erwartet wird. Bei uns bewerbensich hervorragende Absolventen, weil wir nicht nur hohe Erwartungen formulieren,sondern auch eine Umgebung schaffen, in der man sich schnell und auf sehr hohemNiveau weiterentwickeln kann", ergänzt Claudia Dietze, Co-Founder und ManagingDirector bei freiheit.com.Perks wie Tischtennisplatten und eine tolle Community sind selbstverständlich,aber freiheit.com legt viel stärker den Fokus auf berufliche Weiterbildung undpersönliche Entwicklung.Stefan Richter fügt hinzu: "In Zukunft müssen Unternehmen zu denBildungseinrichtungen der zweiten Lebenshälfte werden, ähnlich wie Universitätenin der ersten Hälfte. Das bedeutet, dass Unternehmen nicht nur Arbeitsplätze,sondern auch Lernumgebungen bieten müssen, um lebenslanges Lernen und beruflicheEntwicklung zu unterstützen."Seit Dezember 2021 ist freiheit.com ein Portfolio-Unternehmen der DeutschenBeteiligungs AG (DBAG) und gehört zu den erfolgreichsten und attraktivstenArbeitgebern in EuropasIT-Sektor.