Mittelstand nimmt beim Engineering digital Fahrt auf. Durchgängige Datenmodelle sind das Ziel - Die Erkenntnisse aus dem Engineering-Talk Blueprint vom 21. November (FOTO)

- Live-Talk: "Industrie unter Druck: Was muss der Entwicklungsprozess leisten?"

- Schulterblick: Erfahrungen der mittelständischen Marktführer EOS, GEMÜ und KTM

- Strategien: Simulationen durchgehend statt in verschiedenen Silos nutzen



Die Digitalisierung der Entwicklungsprozesse beim Spezialisten für Ventil-,

Mess- und Regelsysteme GEMÜ trägt Früchte. Maximilian Barghoorn ist als

Technical Director einer der Gestalter der Transformation, die im Hinblick auf

Wettbewerbsfähigkeit und Marktführerschaft alternativlos ist. Wie sie hilft,

tragfähige Ergebnisse in Stunden statt in Wochen zu erzielen, skizzierte er beim

Digital Engineering Talk Blueprint zum Thema "Industrie unter Druck". Kurzweilig

und direkt aus der industriellen Praxis lieferte das Live-Format viele weitere

Impulse, wie speziell der Mittelstand durch digitalisierte Entwicklungsprozesse

resilienter, flexibler und agiler wird.