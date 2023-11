Nach den gestrigen Aussagen von Fed-Mitglied Waller steigen die Erwartungen an, dass die US-Notenbank schon im ersten Quartal 2024 die Zinsen senken wird. Diese Erwartung hat nun auch der an der Wall Street stark beachtete Bill Ackman geäußert - all das sorgt für einen fallenden US-Dollar und fallende Renditen. Dabei ist das nun die achte Wette in ca. zwei Jahren, dass die Fed zeitnah die Zinsen senken wird - bis jetzt ist diese Wette jedoch nie aufgegangen! Diesmal schon? Ween die Zinsen sinken, dann wohl nur dann, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession fällt. US-Renditen und US-Dollar sind nun überkauft und in einer "bullischen Wedge". Heute im Fokus die deutschen Verbraucherpreise (14Uhr), aber vor allem das BIP aus den USA (3.Quartal, 14.30Uhr) - am Freitag dann Jerome Powell..

Hinweise aus Video:

1. Gold erreicht 6-Monatshoch: Momentum der Fed-Zinssenkung nimmt zu

2. Immobilienkrise: Zuschlagen wenn die anderen den Bach runtergehen

Das Video "Senkt die Fed die Zinsen? Die "Wette Nummer 8" der Märkte!" sehen Sie hier..