MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Teuerung in Bayern lässt nach: Die Inflationsrate beträgt dort im November noch 2,8 Prozent, nach 3,7 Prozent im Oktober. Wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte, sind die Energiepreise gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Leichtes Heizöl ist jetzt sogar 14,4 Prozent billiger als vor einem Jahr, Kraftstoffe kosten 6,3 Prozent weniger. Dagegen sind Lebensmittel 5,4 Prozent teurer geworden, die Wohnnebenkosten steigen um 5 Prozent, die Mieten um 2,4 Prozent.

Inflationsrate in Bayern geht auf 2,8 Prozent zurück

