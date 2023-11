BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Unternehmer und frühere Bahn-Chef Heinz Dürr ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 90 Jahren in Berlin, wie ein Sprecher der Dürr AG am Mittwoch mitteilte./jwe/DP/jha

