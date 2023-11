(In der Meldung vom 28.11.2023, 14.04 Uhr, wurde im 1. Absatz, 2. Satz die zuständige Kartellbehörde berichtigt, im 3. Absatz, 2. Satz die Position von Christian Raufuss.)

BAD ZWISCHENAHN/KÖLN (dpa-AFX) - Der Wursthersteller Rügenwalder Mühle bekommt einen neuen Mehrheitseigentümer: Der Lebensmittelkonzern Pfeifer & Langen (Diamant Zucker, funny-frisch) steigt bei dem bisherigen Familienunternehmen ein und will dort die Mehrheit übernehmen, wie beide Firmen am Dienstag in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) und Köln mitteilten. Die zuständige Kartellbehörde in Brüssel müsse der Übernahme noch zustimmen. Zuvor hatte die "Lebensmittel Zeitung" berichtet.