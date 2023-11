Koelnmesse baut erfolgreiches Auslandsgeschäft weiter aus und bringt die gamescom 2024 nach Brasilien (FOTO)

Köln/Sao Paulo (ots) -



- Premiere in Südamerika: Das größte Games-Event der Welt macht vom 26. bis 30.

Juni 2024 Station in São Paulo



- Koelnmesse auf internationalem Wachstumskurs: Nach Köln und Singapur ist

Brasilien bereits der dritte Austragungsort des Erfolgsformats





Neben der gamescom in Köln und der gamescom asia in Singapur wird es künftigeine gamescom latam geben: Sie findet erstmals vom 26. bis 30. Juni 2024 in demMesse- und Kongresszentrum São Paulo Expo statt."Dank unserer Tochtergesellschaft in São Paulo sind uns die Stärken des Messe-,Medien- und Kommunikationsstandortes São Paulo, gerade auch im Bereich Computer-und Videospiele, bestens bekannt", erklärt Messechef Gerald Böse das langjährigeInvestment der Koelnmesse in Brasilien und Südamerika. "Mit der gamescom latamwird das Portfolio unserer Aktivitäten um ein überaus erfolgreiches Format unddie global ausstrahlende Marke gamescom inhaltlich wie geografisch perfektergänzt." Die gamescom latam wird das moderne und zentral gelegene Messe- undKongresszentrum São Paulo Expo nutzen."Die internationale Bedeutung der gamescom ist nicht zuletzt 2023 nochmalsdeutlich gewachsen, wie die beeindruckenden Reichweiten und führendenBranchen-Köpfe vor Ort zeigen. Wir sind überzeugt davon, dass die Games-Branchemehr denn je Events benötigt, bei denen das gesamte Ökosystem zusammenkommt.Hierbei kann die gamescom mit der Strahlkraft ihrer internationalen Markehelfen. Darum freuen wir uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern im kommendenJahr die gamescom latam zu veranstalten und damit das einzigartigeFestival-Feeling des weltgrößten Games-Events auch nach Südamerika bringen zukönnen", sagt Felix Falk, Geschäftsführer von game - Verband der deutschenGames-Branche.Koelnmesse auf Erfolgskurs in SüdamerikaDie Koelnmesse ist in Südamerika bereits seit über zehn Jahren im Messe-,Kongress- und Veranstaltungsbusiness aktiv: Sie veranstaltet in São Paulo dieAnuga Select Brazil im Ernährungsbereich sowie FIT 0/16 und Pueri Expo imKinder- und Jugend-Ausstattungsmarkt. Auch in der kolumbianischen HauptstadtBogotá hat die Koelnmesse eine eigene Tochtergesellschaft, die drei Fachmessenvor Ort organisiert. "Mit unseren Veranstaltungen im Ausland begleiten wirunsere Kunden in die wichtigsten Wachstumsmärkte weltweit", so Böse. "EineAuslandsmesse zu einem Kölner Leitmesse-Thema zu organisieren, bedeutetkeinesfalls Rivalität, sondern vielmehr eine optimale Ergänzung und Absicherungunseres Portfolios weltweit."Der Anteil des weltweiten Auslandsgeschäftes an den Umsätzen der Koelnmesse ist