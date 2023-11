Neurochirurgie-Koryphäe Professor Teo Forcht Dagi wird Mitglied des NurExone-Beirats

NurExone Biologic Inc. begrüßt ein weiteres hochkarätiges Mitglied in seinem Beirat und Beratungsausschuss: Professor Teodoro Forcht Dagi, der mit seiner langjährigen und fundierten Erfahrung als Neurowissenschaftler und Manager zum Erfolg des Pharmaunternehmens beitragen soll.

Wenn sich ein renommierter Neurochirurgie-Professor entschließt, ein junges Pharmaunternehmen als wissenschaftlicher Berater zu unterstützen, dann hat er gute Gründe dafür. Für NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) ist es daher eine besondere Ehre, Professor Teodoro Forcht Dagi ab Oktober 2023 in seinem wissenschaftlichen Beirat und Advisory Committee begrüßen zu dürfen.

Teo Forcht Dagi wird wissenschaftlicher Beirat

Professor Teodoro Forcht Dagi ist sowohl ein hervorragender Neurowissenschaftler als auch eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer herausragenden Karriere in den Bereichen Neurochirurgie, medizinische Innovation und Risikokapital. Er absolvierte sein Studium der Neurochirurgie und Neurophysiologie am Massachusetts General Hospital und an der Harvard Medical School sowie in der neurochirurgischen Abteilung des Guy's Maudsley und King's College Hospitals in London. Heute ist Dagi u.a. Professor an der Harvard Medical School, der Queen's University Belfast¹ und dem William J. Clinton Leadership Institute.

Im Rahmen seiner Arbeit im Bereich der translationalen Medizin (der Umsetzung neuer Forschungsergebnisse vom Labor in die Klinik) hat er in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere Risikofonds im Bereich der Biowissenschaften verwaltet und intensiv mit Unternehmen in der Frühphase, Regulierungsbehörden und Universitäten zusammengearbeitet, um Bildung und Investitionen in biomedizinische Innovationen zu fördern.

Die Entscheidung von Professor Dagi, dem wissenschaftlichen Beirat von NurExone beizutreten, beruht auf seinem tiefen Glauben an das regenerative Potenzial von Exosomen bei neurologischen Erkrankungen - und an NurExone als Innovationsmotor. In einem Interview erklärte Dagi, warum er unbedingt bei NurExone mitmachen wollte: "Das Problem der neuronalen Regeneration und Erholung nach neurologischen Verletzungen ist eines der schwierigsten und dringendsten ungelösten Probleme in der Medizin", sagt Professor Dagi. “NurExone wird noch nicht am Menschen eingesetzt, aber die Daten aus Tierversuchen und der Grundlagenforschung legen sehr überzeugend nahe, dass diese Technologie dazu beitragen kann, die Lücke zu schließen, die bei Rückenmarksverletzungen besteht."