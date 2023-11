DÜSSELDORF, Deutschland, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-Energy Drive Technology („Hiconics", SHE300048), eine grüne Energiemarke unter Midea Industrial Technology, wird voraussichtlich einen bedeutenden Einfluss auf die bevorstehende Veranstaltung Solar Solutions Düsseldorf 2023 haben, die vom 29. bis 30. November stattfindet. Das Unternehmen wird seine neueste Lösung für die Speicherung von Wohnenergie aus der renommierten MINERY- und WISDOM-Serie präsentieren und damit seinen zweiten Auftritt auf der Ausstellung in Deutschland kennzeichnen.

Die MINERGY und WISDOM- Baureihen umfassen eine breite Palette von Lösungen für die Speicherung von Heimenergie, von einphasigen über dreiphasige Energie bis hin zu integrierten Batterien und aufgeteilten Energiespeichern. Sie bieten eine zuverlässige und kontinuierliche Stromversorgung für Anwender ohne Netzanschluss und solche, die von Stromausfällen betroffen sind. Zudem bieten sie intelligente grüne Energiestrategien für Nutzer mit Photovoltaiksystemen.

„Hiconics engagiert sich dafür, ein führender Anbieter von Produkten und Lösungen für Speicherung von Wohnenergie zu werden, mit einem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Produktsicherheit, Komfort und Intelligenz", sagte Dennis Lee, General Manager der Hiconics Overseas Sales Company.

Die WISDOM-Baureihe bietet eine Batteriekapazität von 13,8 bis 69 kWh, unterstützt eine 100 %ige dreiphasige Leistungsungleichgewicht und eine maximale einphasige Leistungsabweichung von 30%. Die Produktreihe verfügt über mehrere Zuverlässigkeitsfunktionen, um den zuverlässigen Betrieb der Batterie, der Last und des gesamten Haushaltslagersystems zu gewährleisten:

Die Lade- und Entladungsstrommessgenauigkeit der Batterieschnittstelle beträgt bis zu 3 %, wodurch sie batteriefreundlich ist.

Die Spannungs- und Stromharmonien werden innerhalb von 3 % gehalten, was sie für Haushaltslasten freundlich macht und die Lastsicherheit erhöht.

Das Batteriemanagementsystem (BMS) verwendet Chips und elektrische Architektur-Designs auf Automobilniveau, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen.

Darüber hinaus hält das WISDOM-Produkt die funktionalen Sicherheitsstandards der B-Ebene ASIL ein und bietet gleichzeitig bis zu 2 % Isolationserkennungsgenauigkeit für persönlichen Schutz und verfügt über ein eingebautes Aerosolautomatisches Feuerlöschgerät für zusätzliche Sicherheit.

Hiconics revolutioniert den Markt für Energiespeicherlösungen für Wohnzwecke, indem es mehr als nur „Energiespeicherung" anbietet. Sie unterstützen das Management von Energieressourcen, um der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach Komfort und umweltfreundlichem Wohnen gerecht zu werden. Die Produkte der WISDOM-Baureihe verfügen über eine Energiemanagement-App, die KI-Algorithmen verwendet, um die Energieverteilung zu steuern. Durch die Berechnung verschiedener Faktoren wie Umgebung, Last und Stromversorgung kann die App Energiestrategien in Echtzeit dynamisch anpassen. Es passt die Energiestrategien für jeden Benutzer an, von der Formulierung des Plans, der Implementierung und dem Feedback bis hin zu intelligenter Anpassung, basierend auf den individuellen Energiezielen des Benutzers.