HAGIM Private Debt arrangiert Finanzierung für die Übernahme von Upforce B.V. durch Value Enhancement Partners (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Obwohl die Anzahl der LBO Transaktionen zuletzt stark zurückgegangen sind, hat unser Private Debt Team seit Juni zwei weitere Transaktionen in den Niederlanden abgeschlossen. Mit der Übernahme von Upforce B.V. durch den niederländischen Investor Value Enhancement Partner wurde eine neue Plattform im Bereich Personaldienstleistungen geschaffen, welche sich insbesondere auf Endmärkte mit erhöhtem Personalmangel von qualifizierten Mitarbeitern in den Niederlanden fokussiert.



Von HAGIM beratene Fonds haben erfolgreich die Akquisitionsfinanzierung von über 32 Mio. EUR gestellt.