Baerbock verteidigt Reise zu OSZE-Ministertreffen mit Russland

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre geplante Reise zu einem OSZE-Ministertreffen mit russischer Beteiligung verteidigt. Russland wolle die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ebenso wie die Ukraine zerstören, sagte die Grünen-Politiker am Mittwoch am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Es sei wichtig, sich diesen "imperialen Wahn" entgegenzustellen. Gerade jetzt brauche es mehr Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa.

Zuvor hatten der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und auch seine Kollegen aus den baltischen Ländern ihre Teilnahme an dem an diesem Mittwochabend beginnenden Treffen in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje abgesagt und dies mit dem erwarteten Auftauchen von Lawrow begründet. "Russland hat eine existenzielle Krise in der OSZE ausgelöst und die Organisation zur Geisel seiner Launen und Aggressionen gemacht", erklärte das Außenministerium in Kiew.