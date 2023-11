München (ots) -



- Schlüsseljahr 2024: Cannabis-Legalisierung wird Umsätze langfristig steigern

- SynBiotic erwartet Verdopplung der Umsätze in 2024/2025

- Neuer Geschäftsführender Direktor erwirbt weitere Aktien



Die SynBiotic SE, eine führende deutsche Cannabis-Unternehmensgruppe,

verzeichnet im vierten Quartal 2023 einen spürbaren Anstieg der Marktnachfrage

Schätzungen deuten darauf hin, dass der globale Cannabismarkt bis 2026 auf 90,4Milliarden USD anwachsen wird. Dieses Wachstumspotenzial ist enorm und bietetChancen für Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind. In Deutschland wurdeder Bedarf an Cannabis auf beeindruckende 400 Tonnen geschätzt. Diesunterstreicht das enorme Marktpotenzial, das sich mit der fortschreitendenLegalisierung von Cannabis ergibt.Zwei Jahre Covid-Maßnahmen, der Ukraine-Krieg sowie die seit drei Jahrenandauernde willkürliche Gängelung von Nutzhanfprodukten seitens der Behördenhaben äußerst negative Auswirkungen auf die Branche gehabt. Die SynBiotic SEkann trotzdem eine Erholung des Nutzhanf- und Cannabismarktes verzeichnen unddie Tochtergesellschaften waren dank einer zuverlässigen eigenen Lieferkette inder Lage, schnell auf die wieder ansteigende Nachfrage in den BereichenWellness, Lebensmittel und medizinischer Cannabis zu reagieren.Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung über die Geschäftsbereiche derSynBiotic-Gruppe hinweg und die für 2024 geplante Legalisierung hält es dasManagement für möglich, innerhalb der nächsten zwei Jahren frühere Umsätze (ausden Jahren vor 2021) erzielen zu können, was einer Verdopplung der aktuellenUmsätze entsprechen würde.Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung beginnt für die SynBiotic SE ein neuesKapitel, in dem Kontinuität und Veränderung Hand in Hand gehen. Daniel Kruse ,neuer geschäftsführender Direktor des Unternehmens dazu: "Für mich persönlichbedeutet die Übernahme der Geschäftsführung zunächst eine Erweiterung meinerVerantwortung. Gleichzeitig gibt mir die neue Position die Möglichkeit, unserebereits etablierte Strategie mit frischen Perspektiven und meinerjahrzehntelangen Markterfahrung zu bereichern."Die vertikale Integration im Rahmen der Buy & Build-Strategie bildet weiterhindas Rückgrat des Unternehmenserfolgs der SynBiotic SE. Die Kontrolle über diegesamte Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Vertrieb soll weiterausgebaut werden, um Unabhängigkeit, höchste Qualitätsstandards und maximaleEffizienz zu gewährleisten.