Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Die deutsche Metallbranche steht seit den 2000er Jahren vor einerReihe von wirtschaftlichen Hürden. Das Aufkommen chinesischer, staatlichgeförderter Metallprodukte und der Abschwung der deutschen Automobilbranche seit2018 haben die Situation weiter verschärft. Trotz bzw. wegen dieser Hindernisseist die Zahl der Insolvenzen im Metallsektor im Jahr 2023 gegen den allgemeinenTrend nicht angestiegen. Darüber hinaus hat sich das Zahlungsverhalten über dieJahre hinweg verbessert. Das sind Erkenntnisse einer Analyse desKreditversicherers Coface.Mehrere wirtschaftliche Faktoren haben die deutsche Metallindustrie in denvergangenen Jahren ausgebremst. Der staatlich geförderten Konkurrenz aus Chinaist es gelungen, europäische Unternehmen mit billigeren Produkten zuüberflügeln. Im Laufe der Jahre haben diese Subventionen zu erheblichenÜberkapazitäten und einem Überangebot auf dem Weltmarkt geführt, was die Preisefür Industriemetalle, insbesondere für Stahl und Aluminium, belastete. "Einweiterer wichtiger Faktor war und ist der industrielle Wandel hin zu grünenTechnologien in Deutschland, besonders in der Automobilindustrie. Der Übergangzur E-Mobilität hat zu einer Rezession in der deutschen Industrie beigetragen,auch im Metallsektor", sagt Coface-Volkswirtin Christiane von Berg. Seit Mitte2018 ist die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe mit wenigen Ausnahmenrückläufig. Darüber hinaus hat der Anstieg der Energiepreise dieProduktionskosten in die Höhe getrieben. Viele Firmen waren nicht in der Lage,gestiegene Kosten vollständig an ihre Kunden weiterzugeben.Gegen den Trend: kein Anstieg der InsolvenzenWährend in der deutschen Gesamtwirtschaft die Insolvenzen langsam wieder auf dasNiveau vor der Pandemie zurückkehren, ist dies in der Metallbranche nicht derFall. Über alle Branchen hinweg stieg die Zahl der Firmenpleiten in den erstenacht Monaten dieses Jahres um 24 Prozent im Vergleich zu 2022. Im selbenZeitraum wurden 169 Metallunternehmen zahlungsunfähig, was einem Rückgang von1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein möglicher Grund dafür ist,dass der Metallsektor während der Pandemie weniger staatliche Unterstützungerhielt als andere Wirtschaftszweige. "Die staatlichen Hilfen waren an dieGeschäftsaussichten zu Ende 2019 geknüpft. Unternehmen, die bereits vor demPandemieausbruch schlechte Perspektiven hatten, sollten nicht künstlich am Lebengehalten werden. Dies war in der Metallindustrie der Fall und so stiegen die