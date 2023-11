FRANKFURT (dpa-AFX) - Das französische Analysehaus Kepler Cheuvreux hat am Mittwoch in einer Branchenstudie seine Favoritenliste für den Versorgersektor aktualisiert. Eon wurde für 2024 auf die Liste der "Most Preferred Stocks" gesetzt. Zudem ersetzte Iberdrola dort Endesa . Beide Werte ergänzen die bereits etablierten Listenmitglieder Enel , Engie und Veolia .

Versorger profitierten derzeit von einem wesentlich verbesserten Branchenumfeld nach der Energiekrise im letzten Jahr, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie eines Analystenteams, das von dem für Eon zuständigen Ingo Becker angeführt wird. Dafür sprächen Preis- und Margenentwicklungen, aber auch Wettbewerbs- und Regulierungsbedingungen. Die Branchenwerte seien 2023 nur gebremst worden von Sorgen, dass sich Investitionen in das Wachstum vielleicht nicht so stark lohnen werden wie erhofft. Aus einer Sektorprämie sei daher ein Sektorabschlag geworden.