High Tide eröffnet neuen Canna Cabana-Laden in Winnipeg, Manitoba

Calgary (Alberta), 29. November 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Cannabis-Einzelhandelsladen Canna Cabana in der River Avenue 481 in Winnipeg (Manitoba) am Freitag, dem 1. Dezember 2023, mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Diese Eröffnung markiert den 159. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana von High Tide in Kanada, den elften in Manitoba und den sechsten in der Provinzhauptstadt Winnipeg.