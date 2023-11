Die Weltklimakonferenz (COP28) beginnt am Donnerstag und findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Al-Dschaber ist Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnoc. Manche sehen darin einen Interessenkonflikt. Al-Dschaber argumentiere dagegen, es werde ihm dabei helfen, Unternehmen und andere Ölproduzenten einzubinden, darunter Saudi-Arabien, schrieb der "Guardian"./kil/DP/mis

LONDON (dpa-AFX) - Vor Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai hat sich der Konferenz-Vorsitzender Sultan al-Dschaber zuversichtlich gezeigt. "Ich muss vorsichtig optimistisch sein", sagte er in einem Interview der britischen Zeitung "The Guardian" (Mittwoch). Aber er denke, dass die Voraussetzungen dafür da seien, ein "nie da gewesenes Ergebnis, auf das wir alle hoffen", zu liefern.

