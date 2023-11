Sibanye-Stillwater beginnt mit der Neuausrichtung seiner PGM-Betriebe in den USA auf eine niedrigere Kostenstruktur zur Sicherung der betrieblichen Nachhaltigkeit

Johannesburg, 29. November 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) ( https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) teilt den Stakeholdern mit, dass das Unternehmen heute seine Mitarbeiter und Auftragnehmer darüber informiert hat, dass es eine Umstrukturierung seiner US-amerikanischen PGM-Betriebe durchführen wird, um die Betriebs- und Kapitalkostenstruktur zu senken und die Nachhaltigkeit in einem Umfeld niedrigerer Palladiumpreise zu gewährleisten.

Die Umstrukturierung folgt auf eine erste Neupositionierung im sich verändernden makroökonomischen Umfeld, die im Juli 2022 angekündigt wurde (https://www.sibanyestillwater.com/features/2022/us-pgm-operations-revi ...). Der anschließend erwartete Rückgang des Palladiumpreises und die Auswirkungen des anhaltenden inflationären Kostendrucks in den Betrieben machen eine Reduzierung der Kostenstrukturen erforderlich.

Die Umstrukturierung wird voraussichtlich etwa 100 Mitarbeiter von Sibanye-Stillwater betreffen, von denen die meisten in der Stillwater-Mine beschäftigt sind, während sich der Rest auf die East Boulder-Mine, den Columbus Metallurgical Complex und die Columbus-Büros sowie auf entfernte Arbeitsorte verteilt. Dies folgt dem Abbau von etwa 20 Arbeitsplätzen seit Anfang Oktober 2023. Eine beträchtliche Anzahl von Vertragsarbeitern, die nicht zu den wesentlichen Dienstleistungen gehören, wird ebenfalls betroffen sein, wobei etwa 187 Vertragsarbeiter (69 % der derzeitigen primären Bergbauvertragsarbeiter) an allen Standorten betroffen sind.

Es wird nicht erwartet, dass die Umstrukturierung die derzeitige 2E-Minenproduktion oder die Recycling-Produktion wesentlich beeinträchtigt, aber sie wird zu deutlich niedrigeren Kosten und Kapitaleinsatz führen.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: „Wir haben entschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Kosten in den US-amerikanischen PGM-Betrieben zu senken, damit wir die Nachhaltigkeit dieser langlebigen Betriebe in einer schwierigen Zeit mit niedrigeren PGM-Preisen als erwartet gewährleisten können. Diese Entscheidung haben wir nicht leichtfertig getroffen, und wir werden in dieser schwierigen Zeit offen und ehrlich mit den betroffenen Stakeholdern sprechen.“