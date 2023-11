OTTO WULFF veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Unternehmensgruppe OTTO WULFF hat ihren ersten

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Die Berichterstattung für das Jahr 2022

ist freiwillig und orientiert sich entlang der geltenden Standards der Global

Reporting Initiative (GRI). Dazu hat sich OTTO WULFF in drei strategischen

Handlungsfeldern auf 18 wesentliche Themen konzentriert und sich hier klare

Ziele gesetzt. Für den Geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Wulff ist dies

ein weiterer Meilenstein in die richtige Richtung .



Uns ist bewusst, dass wirtschaftlicher Erfolg im Einklang mit ökologischer und

sozialer Verantwortung einhergeht. Das ist der Anspruch an unsere

unternehmerische Verantwortung und deshalb ist Nachhaltigkeit auch Teil unserer

Unternehmensstrategie , erklärt Stefan Wulff.