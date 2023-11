Mainz (ots) -



- Bekenntnis zu wissenschaftlich fundierter Klimaschutzstrategie

- SBTi geprüfte Klimaziele umfassen Scope 1, 2 & 3

- Dimensionierung von Scope 3: Rund 1,3 Millionen Tonnen CO2e

- Lieferkettenziele werden zusammen mit Lieferanten erarbeitet



Als forschungsgetriebener Technologiekonzern ist eine wissenschaftliche

Herangehensweise für SCHOTT wichtig - so auch beim Klimaschutz. Deswegen hat das

Unternehmen sich von der unabhängigen Science Based Target initiative (SBTi)

überprüfen lassen. Diese gilt als "Gold-Standard" für ambitionierte,

wissenschaftsgetriebene Dekarbonisierungsprogramme von Unternehmen. Die

intensive Prüfung bestätigte, dass die SCHOTT Ziele dem aktuellen Stand der

Klimawissenschaft entsprechen. Der Technologiekonzern trägt mit seinem

Engagement dazu bei, die weltweite Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu

begrenzen und die Forderungen des Übereinkommens von Paris zu erfüllen. Mit der

Bestätigung durch SBTi bekräftigt SCHOTT sein ambitioniertes Engagement für eine

nachhaltige Entwicklung als zentralen Teil der Konzernstrategie.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Pressemeldung online lesen und Bilddownload (https://www.schott.com/de-de/news-and-media/pressemitteilungen/2023/science-based-targets-initiative-bestaetigt-ambitionierte-reduktionsplaene-von-schott)Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart, der dieglobale Gesellschaft nur durch ein gemeinsames Engagement wirksam begegnen kann.Besonders die energie- und treibhausgasintensiven Industrien stehen hier in derVerantwortung, den Wandel voranzutreiben. Mit seiner Verpflichtung zu SBTi gehtSCHOTT den nächsten Schritt und schließt sich einer globalen Initiative an,deren Mitglieder Vorreiter für eine Dekarbonisierung der Wirtschaft sind.Das Unternehmen hat daher die Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen in dereigenen Produktion bereits seit 2020 in den Fokus der nachhaltigenUnternehmenstransformation gestellt. Im Rahmen seines "Zero Carbon Program" hatSCHOTT vier Handlungsfelder etabliert, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Seit2019 konnte das Unternehmen durch die Umstellung auf Grünstrom und einekontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz die Emissionen bereitssignifikant senken. Jetzt erarbeiten die Experten neue technologische Wege, umGlas in seinen Wannen mit grünen Energieträgern zu schmelzen."Die Begrenzung der Klimaerwärmung ist eine globale Aufgabe, die wir alsGesellschaft nur gemeinsam bewältigen können", sagt Dr. Jens Schulte, CFO derSCHOTT AG und verantwortlich für das Strategieprogramm "Zero Carbon". "Dazugehört auch die enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Unsere