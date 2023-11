3M kooperiert mit UN-Klimakonferenz COP28

Neuss (ots) - Multitechnologie-Unternehmen fördert Ziele für nachhaltige

Entwicklung



3M wird in Partnerschaft mit dem UN-Klimasekretariat an der UN-Klimakonferenz

COP28 teilnehmen. Die Konferenz findet vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in

Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Klimafreundliche Technologie

und Innovation, Inklusion, Finanzen sowie besonders betroffene Gesellschaften

stehen dieses Jahr im Fokus.



Gayle Schueller, 3M SVP & Chief Sustainability Officer, kommentiert: "Unter dem

Motto ,Bringing the World Together' vereint die COP28 Führungskräfte, politische

Entscheidungsträger und die Zivilgesellschaft. Ziel ist es, die Bemühungen für

kollektive und ergebnisorientierte Maßnahmen zu beschleunigen, um die noch

bestehenden Lücken bis 2030 zu schließen. Indem wir uns darauf konzentrieren,

auf die globale Situation zu reagieren, können wir die Dekarbonisierung, die

Energiewende sowie eine verantwortungsvolle Produktion und einen bewussten

Konsum unterstützen."