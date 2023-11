Aroundtown schreibt rote Zahlen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown steckt auch nach neun Monaten wegen des schwachen Umfelds unter dem Strich tief in den roten Zahlen. Die Anleger reagierten am Mittwoch erwartbar negativ, der Vorstand bestätigte jedoch die Jahresprognose. Durch die Abwertung des Immobilienportfolios belief sich der Nettoverlust auf knapp 1,4 Milliarden Euro nach rund 578 Millionen Euro Gewinn vor einem Jahr, wie das Unternehmen zur Wochenmitte in Luxemburg mitteilte. Den überwiegenden Teil des Fehlbetrags hatte der Konzern bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 verbucht.

"Mit Blick auf die Zukunft schlägt das Management weiterhin einen vorsichtigen Ton bei Büroimmobilien an, da Ungewissheit weiterhin die Nachfrage der Mieter belastet", schrieb Analyst Charles Boissier von der Schweizer Bank UBS in einem ersten Kommentar. Allerdings bemerke das Unternehmen auch ein rasch abnehmendes Angebot - dies sei ein in allen Märkten zu beobachtender Trend.