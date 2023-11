Bank of New York Mellon

Von dem Wachstum sollen vor allem die US-Märkte profitieren, denn diese seien in der Branche besonders gut aufgestellt. Der Bericht weist dennoch nicht von der Hand, dass die wirtschaftliche Aktivität zumindest zu Beginn des kommenden Jahres zunächst sinkt. Die Analysten erwarten zwar eine schrittweise Senkung der Leitzinsen durch die Zentralbanken ab 2024 – dennoch rechnen sie mit einem höheren Zinsniveau als in der Niedrigzinsphase nach 2008.

BNY Mellon begründet die positiveren Prognosen mit der sich verlangsamenden Inflation in vielen Volkswirtschaften. Außerdem ermögliche vor allem die schnelle Entwicklung im Technologiebereich, insbesondere bei der Künstlichen Intelligenz, rapides Wachstum im kommenden Jahrzehnt.

Der Finanzdienstleister BNY Mellon hat kürzlich seine diesjährige Prognose zur Marktentwicklung in den kommenden zehn Jahren veröffentlicht. Dabei fällt auf: Um US-amerikanische Aktien sowie Anleihen steht es deutlich besser als vor einem Jahr vermutet. Dem Bericht zufolge sollen US-Aktien bis 2033 um durchschnittlich 7,4 Prozent pro Jahr ansteigen. Für US-Anleihen erwartet BNY Mellon einen jährlichen Anstieg von 4,8 Prozent.

Trotz sinkendem Wirtschaftswachstum zeichnen die Analysten von BNY Mellon mittlerweile eine rosigere Zukunft für den Aktien- und Anleihemarkt in den USA als noch im vergangenen Jahr.

Langfristiger Börsenausblick So viel Rendite gibt es für Anleger in den nächsten zehn Jahren

