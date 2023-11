New Work ist grandios gescheitert - Neue Studie zur Zukunft der Arbeitswelt (FOTO)

Düsseldorf / Frankfurt (ots) - Das große Versprechen hat sich nicht erfüllt:

Gemeinsam haben pressrelations und Zukunftsinstitut Workshop untersucht, welchen

medialen und gesellschaftlichen Impact die innovativen Trends, die sich unter

"New Work" zusammenfassen lassen, tatsächlich gebracht haben. Auf rund 100

Seiten gibt die Studie "Arbeitsreport 2024" zudem einen Ausblick auf die

Arbeitswelt von morgen und vermittelt wertvolle Impulse für ein optimales und

zukunftsfähiges Employer Branding und HR-Management.



New Work ist grandios gescheitert





Die Medienanalyse, die dieser Studie zugrunde liegt, zeichnet ein ernüchterndesBild der aktuellen Arbeitswelt. Ob Job-Zufriedenheit, die Loyalität zumArbeitgebenden oder die mentale Gesundheit - all dies ist auf einem historischenTiefstand. Höchste Zeit also, das Ruder rumzureißen.Der große Shi(f)t: Rebellion gegen schlechte ArbeitsbedingungenIn dem zwölfmonatigen Erhebungszeitraum dieser Studie wurde die deutsch- undenglischsprachige Medienlandschaft mithilfe von FirstSignals® hinsichtlichrelevanter Begriffe in Bezug auf die Arbeitswelt analysiert. "Great Resignation"und "Big Quit" - auf Deutsch "das Große Kündigen" - führen dabei die Hitlisteder aktuellen Trendbegriffe an. Sie tauchen überrepräsentiert in 30.817Online-Artikeln im deutsch- und englischsprachigen Raum auf und stehen für dieUnzufriedenheit der Menschen mit den vorherrschenden Bedingungen in derArbeitswelt. Die Konsequenz: 40 Prozent der Arbeitnehmenden global wollen innaher Zukunft ihren Job kündigen (World Economic Forum 2023).Das Glossar des Grauens: Neue Begriffe für die unschöne, neue ArbeitsweltDie Eruptionen auf den Arbeitsmärkten zeigen sich in zahlreichen, neuenBegriffen, die in dieser Studie erfasst und in Form ihrer medialen Verbreitunggezählt wurden. Je häufiger ihre Nennung, desto größer ist ihre Relevanz alsTrendindikatoren. Im Folgenden eine kleine Auswahl:- Quiet Quitting: Gerade noch so viel im Job tun, wie unbedingt nötig ist, umnicht aufzufallen und gefeuert zu werden.- Job-Ghosting: erst gar nicht zum Bewerbungsgespräch kommen oder von heute aufmorgen ohne Ankündigung nicht mehr am Arbeitsplatz erscheinen.- Climate Quitting: aus ökologischen Gründen den Job kündigen, wenn dasUnternehmen ein umweltschädigendes Geschäftsmodell hat oder Greenwashingbetreibt.Die große Transformation: Vier Zukunftstrends für eine bessere ArbeitsweltDie Begriffe und Zukunftsthemen, die in dieser Studie ermittelt wurden, belegeneinen kulturellen und strukturellen Umbruch der Arbeitswelt. Vier Zukunftstrendsliefern dabei Impulse für eine positive Transformation.