Spritpreise treten auf der Stelle / Beide Kraftstoffsorten geringfügig billiger als in der Vorwoche / auch Rohölpreis weitgehend stabil (FOTO)

München (ots) - Seit Mitte des Monats November haben sich die Kraftstoffpreise

weiter stabilisiert, sie treten mehr oder weniger auf der Stelle. Das zeigt die

aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostet ein

Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt 1,753 Euro - das sind 0,3 Cent weniger

als vor einer Woche. Auch Diesel ist um 0,3 Cent günstiger: Für einen Liter

müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit 1,738 Euro bezahlen.



Auch der wichtigste Faktor für die Bildung der Kraftstoffpreise, der Rohölpreis,

hat sich scheinbar eingependelt. Ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte Brent kostet

derzeit gut 81 US-Dollar - ähnlich wie in der vergangenen Woche und in der Woche

davor. Nur sehr geringe Änderung zeigt sich zudem beim Eurokurs im Vergleich zum

US-Dollar.