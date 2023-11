Der Cloud Unternehmertag der Scopevisio AG findet am 7. Februar 2024 im Kameha Grand Bonn statt / Über Hyperautomation, intelligente Unternehmen und den Einsatz von KI im Mittelstand (FOTO)

Bonn (ots) - Der 11. Cloud Unternehmertag (www.cut2024.de)

(https://lp.scopevisio.com/cut2024) findet am 7. Februar 2024 im Kameha Grand in

Bonn statt. Die Veranstaltung der Scopevisio AG Unternehmensgruppe richtet sich

an mittelständische Unternehmen und zählt zu den größten Digitalisierungs-Events

in NRW. Der kommende Cloud Unternehmertag beschäftigt sich mit dem Megatrend

Hyperautomation und den Chancen, die sich daraus für unterschiedliche Branchen

ergeben.



Die Keynote wird Prof. Dr. Oliver Thomas halten, Professor für

Wirtschaftsinformatik an der Universität Osnabrück und Leiter der

DFKI-Forschungsgruppe Smart Enterprise Engineering. Seine Themen: das

intelligente Unternehmen und der Einsatz von KI im Mittelstand. Über "The Next

Big Thing: Hyperautomatisierung betrieblicher Prozesse" wird der Vorstand der

Scopevisio AG sprechen. Hyperautomation betrachtet die Automatisierung von

Geschäftsprozessen ganzheitlich und kombiniert verschiedene, meist KI-basierte

Technologien miteinander, um eine umfassende Automation im Unternehmen zu

erreichen.