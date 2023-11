Delta stellt kompaktes IPack65 Outdoor-Gleichrichtersystem für die Stromversorgung von 5G-Standorten vor

Andreas Grewing, Vice President, Telecom Power Solutions in der EMEA-Region bei Delta Electronics, erklärt hierzu: „Mit der Einführung und dem Aufbau des 5G-Netzes hat sich die Anzahl der Funkzellen im Telekommunikationsnetz deutlich erhöht. Das spiegelt sich unter anderem auch in einem deutlich erhöhten Bedarf an Stromversorgungen in der Nähe der Antennen wider. Diesen erhöhten Bedarf möchten wir mit dem neu auf den Markt gebrachten speziell entwickelten Outdoor-Gleichrichtersystem IPack65 decken. IPack65 ist nicht nur eine Stromversorgungslösung, sondern viel mehr eine strategische Antwort auf die sich stetig weiterentwickelnden Anforderungen der nächsten Generation von Telekommunikationsnetzen."

Eine ideale Lösung für 5G-Außenantennensysteme

Kosteneffizient, kompakt sowie auf eine einfache Installation ausgelegt, gewährleistet Deltas neues Gleichrichtersystem eine flexible und effiziente Stromversorgung für die 5G-Technologien und zukünftigen Generationen von Kommunikationsnetzen. Das System besteht aus zwei Modulen mit einer Leistung von je 2 kW. Dank seines modularen Aufbaus, der den Anschluss von bis zu vier Modulen an verschiedenen Positionen ermöglicht, kann das Gleichrichtersystem bedarfsgerecht auf eine maximale Leistung von 48 V und 8 kW erweitert werden. IPack65 ist nach dem IP65-Standard staub- und wasserdicht und speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Die niedrigen Betriebskosten sind auf den beeindruckenden Wirkungsgrad von 97,7 Prozent und die effiziente Konvektionskühlung zurückzuführen, womit der Wartungsaufwand deutlich reduziert wird und sich der Einsatz von Lüftern oder Filtern erübrigt. Der Verzicht auf eine aktive Kühlung senkt nicht nur den PUE-Wert des Systems, sondern trägt auch zu einer insgesamt geringeren CO2-Bilanz bei. Ausgestattet mit dem Smartpack S Smart Controller ermöglicht IPack65 eine komfortable Integration in Cloud-basierte und intelligente Netzwerke, mit der Möglichkeit der Fernüberwachung und einer effizienten remote Konfiguration der Stromversorgung.