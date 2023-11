Amazon Web Services (AWS) hat auf der Reinvent-Konferenz neue KI-Chips vorgestellt, um seine Position im Cloud-Markt zu stärken. AWS integriert sowohl eigene Entwicklungen als auch Nvidia-Grafikprozessoren, deren Nachfrage durch den Erfolg von OpenAIs Chatbot ChatGPT gestiegen ist. AWS' zweigleisiger Ansatz könnte einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Microsoft bieten, das einen ähnlichen Ansatz mit dem KI-Chip Maia 100 und Nvidia H200-GPUs in der Azure-Cloud verfolgt. Die neuen AWS-Angebote umfassen Zugang zu Nvidias H200 AI-Grafikprozessoren, die eigenen Trainium2-Chips für KI und den energieeffizienten Graviton4-Allzweckprozessor. Die Partnerschaft zwischen AWS und Nvidia vertieft sich, mit mehr als 16.000 Nvidia GH200 Grace Hopper Superchips in der AWS-Infrastruktur. Die Investition in Graviton und Trainium zeigt, dass AWS auf die steigende KI-Nachfrage setzt. Kunden können bereits virtuelle Graviton4-Maschineninstanzen testen, die in den kommenden Monaten kommerziell verfügbar sein sollen. Die Ankündigungen unterstreichen den Wettbewerb im Cloud Computing, insbesondere im KI-Bereich. AWS strebt nach kostengünstigen, leistungsfähigen Optionen durch die Kombination aus Eigenentwicklungen und Nvidia-Partnerschaft.