Amsterdam heißt die Europäische Gemeinschaft für Compliance & Ethik willkommen

MINNEAPOLIS, 29. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) gibt ihre Rückkehr nach Amsterdam für das 12 . jährliche European Compliance & Ethics Institute (ECEI) bekannt. Die Veranstaltung 2024 wird vom 18. bis 20. März 2024 im Hotel Okura in Amsterdam stattfinden. Das vollständige Programm ist auf corporatecompliance.org/2024ECEI verfügbar.

Geplante Sitzungsthemen sind:

Fusionen und Übernahmen

Korruptionsbekämpfung

Aufbau einer Kultur der Compliance und Ethik

Interessenkonflikte

Risiken und Sorgfaltspflicht gegenüber Dritten

Multinationale Unternehmen

EU-Whistleblowing-Richtlinien

ESG

KI-Tools

Risiken der Lieferkette

Datenschutz

Neben den traditionellen Themen der Unternehmens-Compliance und -Ethik wird das ECEI auch Sitzungen zur Compliance im Gesundheitswesen anbieten. Die Angebote für das Gesundheitswesen bieten wertvolle Informationen für Fachleute, die Anleitungen zur Einrichtung, Aufrechterhaltung und Risikominderung von Compliance-Programmen speziell im Gesundheitswesen benötigen.

Um mehr über das diesjährige ECEI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.corporatecompliance.org/2024ECEI

Informationen zur SCCE

Die Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) unterstützt Fachleute für Compliance und Ethik in der gesamten Industrie als Teil der übergreifenden Mission von SCCE & HCCA, einem Mitgliederverband mit mehr als 19.000 Mitgliedern in über 100 Ländern. Seit 2004 setzt sich die SCCE für ethische Praktiken und Compliance-Standards ein, um den dauerhaften Erfolg und die Integrität von Unternehmen weltweit zu fördern. Sie bietet mehr als 60 Bildungskonferenzen pro Jahr, Webinare, Publikationen, Schulungsressourcen, Zertifizierungsmöglichkeiten und Networking für die berufliche Weiterentwicklung und Programmentwicklung an. Besuchen Sie die Webseite der SCCE unter www.corporatecompliance.org oder rufen Sie uns an 888.277.4977.

