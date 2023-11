BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Größe ihrer Delegation bei der anstehenden Weltklimakonferenz in Dubai verteidigt. "Das ist eine Mega-Konferenz, in der viele, viele Themen miteinander besprochen werden", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch auf Nachfrage bei der Regierungspressekonferenz in Berlin. Der Klimaschutz sei kein Spartenthema, es würden viele Bereiche erfasst. Er finde es wenig erstaunlich, dass auch von deutscher Regierungsseite viel Präsenz vor Ort sein werde.

