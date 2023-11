NEOM kündigt Siranna an, sein exklusives Tourismusziel

Siranna ist ein Ort, an dem elegantes und innovatives Leben zusammenkommt, um einen Lebensstil ohne Kompromisse zu ermöglichen. An der Küste des Golfs von Akaba gelegen, wird dieses ultra-luxuriöse Reiseziel ein Hotel mit 65 Zimmern sowie 35 exklusive Residenzen beherbergen.

Die Anlage bietet einen ungehinderten Blick auf das Rote Meer und ist in verschiedene Ebenen unterteilt, die unterschiedliche Aussichten und Perspektiven bieten. Die sechseckigen Säulen, die sich aus dem zerklüfteten Küstengelände erheben, sind unverwechselbar und passen zu den umliegenden Bergen und der Flora. Nach der Ankunft auf dem Wasserweg in der abgelegenen Bucht fahren die Gäste durch die natürlichen Felsformationen, bevor sie den bezaubernden Eingang des Anwesens erreichen.

Mit dem Fokus auf der Förderung von originellem Denken und Entspannung wird Siranna Besuchern und Bewohnern die Möglichkeit bieten, dem Lärm und den Störungen des Alltags zu entfliehen und sich mit Gleichgesinnten in einer mühelos eleganten Umgebung zu umgeben.

Ein eigener Beach Club, Spas und hochmoderne Wellness-Einrichtungen werden den Besuchern die Möglichkeit bieten, sich zu entspannen. Diejenigen, die während ihres Aufenthalts eine Verbindung mit der Landschaft suchen, werden die verschlungenen Entdeckungspfade zu Fuß oder auf dem Pferderücken genießen, um zu erkunden, wo das Meer, die Berge und das Wadi aufeinandertreffen. Anspruchsvolle Speise- und Unterhaltungsangebote werden ebenfalls eine breite Palette von Geschmäckern und Interessen der Gäste befriedigen.

Der Grundgedanke des Projekts ist es, die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich zu halten und die umgebende Landschaft mit durchdachten Techniken zu erhalten. Die Architektur wird eine Hommage an das Erbe der Region sein und sich nahtlos in die angrenzenden Berge und Wadis einfügen.

Siranna ist ein weiteres Beispiel für NEOMs kompromissloses Bemühen, Räume in der Natur zu schaffen, die ein nachhaltiges Leben in der Zukunft unterstützen und die Kreativität fördern, während sie gleichzeitig das ultimative Luxusgastronomie-Erlebnis bieten.

Im Einklang mit NEOMs Engagement für den Naturschutz wird Siranna seine Lage an der Küste ergänzen und auf nachhaltige Weise realisiert werden. Die Nachricht über die Entwicklung folgt den jüngsten Ankündigungen von Leyja und Epicon, die ebenfalls nachhaltige Tourismusziele im Golf von Akaba sind.

Über NEOM

NEOM ist ein Beschleuniger des menschlichen Fortschritts und eine Vision davon, wie eine neue Zukunft aussehen könnte. Es ist eine Region im Nordwesten Saudi-Arabiens am Roten Meer, die von Grund auf als lebendiges Labor aufgebaut wird – ein Ort, an dem Unternehmertum die Weichen für diese neue Zukunft stellen wird. Es wird ein Ziel und ein Zuhause für Menschen sein, die große Träume haben und Teil des Aufbaus eines neuen Modells für außergewöhnliche Lebensqualität sein wollen, florierende Unternehmen schaffen und den Umweltschutz neu erfinden.

NEOM wird hypervernetzte, kognitive Städte, Häfen und Gewerbegebiete, Forschungszentren, Sport- und Unterhaltungsstätten sowie Touristenziele umfassen. Als Drehscheibe für Innovation werden Unternehmer, Wirtschaftsführer und Firmen kommen, um neue Technologien und Unternehmen auf bahnbrechende Weise zu erforschen, auszubrüten und zu kommerzialisieren. Die Bewohner von NEOM werden ein internationales Ethos verkörpern und eine Kultur der Erkundung, Risikobereitschaft und Vielfalt annehmen.

