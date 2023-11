Sartorius - Durchbruch über Ichimoku-Wolke steht bevor

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien befinden sich aktuell weiterhin über dem 50er-EMA im Tageschart, der aktuell bei 281,47 Euro notiert. Solange sich die Papiere von Sartorius über dem 50er-EMA halten können, ist von einer weiteren Konsolidierung und in der Folge mit erneut steigenden Kursen zu rechnen. Das Papier befindet sich aktuell im Bereich von 285 Euro und ist auf der Unterseite gut durch den 50er- und 10er-EMA unterstützt. Der 10er-EMA nähert sich dabei dem 50er-EMA an und verstärkt damit die Unterstützung um den 50er-EMA. Sollte es zu einem Durchbruch des 10er-EMA über den 50er-EMA kommen, würde zudem ein weiteres Stärkesignal generiert werden. Solange der 50-EMA gehalten werden kann, ist mit einem erneuten Angriff auf die Ichimoku-Wolke zu rechnen, die im weiteren Kursverlauf auch nach oben durchbrochen werden könnte. In diesem Fall würde ein langfristiges Kauf-Signal für die Papiere von Sartorius generiert werden."

Eine Long-Position wurde am Vortag im Bereich des 50er-EMA eröffnet. Diese Long-Position ist gut im Rennen und befindet sich bereits deutlich im Gewinn. Der Stopp der Long-Position wird auf Einstand nachgezogen. Sollte das Papier über die Ichimoku-Wolke nach oben ausbrechen, würde sich die Lage langfristig aufhellen. Für weiteren Rückenwind könnte der bevorstehende Durchbruch des 10er-EMA über den 50er-EMA sorgen.