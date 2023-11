BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung peilt trotz unterschiedlicher Positionen in der Haushaltskrise weiter an, den Etat für 2024 möglichst vor Jahresende zu beschließen. "Schön wäre, Ziel wäre, wunderbar wäre, es in diesem Jahr zu schaffen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Es gebe bei allen drei Koalitionspartnern den Wunsch nach einem baldigen Abschluss. Im Augenblick sei die Koalition dabei, den Haushalt mit gebotener Schnelligkeit, aber auch mit nötiger Sorgfalt zu besprechen.

Dabei müssen jedoch Entscheidungen zu Kernanliegen aller drei Ampel-Parteien getroffen werden. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Kollegen deshalb bereits auf "erhebliche Kraftanstrengungen" eingestimmt. Am Mittwochabend wollten sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Werden sie festlegen, wofür der Bund im nächsten Jahr weniger Geld ausgibt? Oder versprechen sie sich wenigstens in die Hand, die Probleme weiter gemeinsam anzugehen?