Zuhause in Westmecklenburg / Fachkräftekampagne wird um ein Jahr verlängert (FOTO)

Schwerin (ots) - Von vielen als Wohn- und Arbeitsort noch unentdeckt, istWestmecklenburg ein wahrer Geheimtipp in Sachen Lebensqualität. Dieseüberregional bekannter zu machen ist die Aufgabe des Regionalmarketing und-entwicklung Westmecklenburg e.V.: Mit seiner 2023 gestarteten Kampagne"Westmecklenburg - Dein Raum zum Leben" möchte der Regionalmarketingvereinqualifizierte Fachkräfte aus den umliegenden Metropolen und Bundesländernansprechen und von Westmecklenburg als Wahlheimat überzeugen. Nach einem Jahrkann der Verein auf Zehntausende Menschen zurückblicken, die er mit gezieltenMarketing- und PR-Maßnahmen erreichen konnte, so dass es auch 2024 wieder heißenwird: "Westmecklenburg - Dein Raum zum Leben".Von null auf 100: So könnte der Regionalmarketingverein das vergangeneKampagnenjahr beschreiben. Nach einer über zweijährigen Pause stellte der Vereinzwei neue Marketingmitarbeiter ein und nahm seine Tätigkeit wieder auf. DasFachkräftemarketing sollte von nun an emotionaler und überzeugender werden, fürRückkehrer und anderweitige Zuzügler relevant. "Den inhaltlichen Fokus", erklärtMartin Kopp, Vorstandsvorsitzender des Regionalmarketing und -entwicklungWestmecklenburg e.V., "haben wir im Zuge der Kampagne auf den Freizeitwert unddie Lebensqualität in Westmecklenburg gelegt. Denn Fachkräfte sind Menschen. UndMenschen wollen ihr Leben genießen, auch abseits des Arbeitsplatzes. Dank derNaturräume wie der Ostsee oder den vielen Seen im Binnenland bietet die Regiondeutschlandweit einmalige Freizeitmöglichkeiten". Kathrin Hoffmann,stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Leiterin der Fachgruppe Wirtschaft undTourismus in der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Schwerin ergänzt"Lebensqualität findet man aber auch in anderen Bereichen: So ist dieKitabetreuung bei uns kostenlos. Die Wohnkosten sind vergleichsweise moderat undviele der über 30.000 Unternehmen in der Region achten auf die Vereinbarkeit vonBeruf und Familie, tun sich aber auch in den Bereichen Internationalität,Innovation sowie Nachhaltigkeit hervor. Das haben wir im Rahmen der diesjährigenKampagne hervorgehoben." Hierfür konnte der Regionalmarketing und -entwicklungWestmecklenburg e.V. zahlreiche Partner gewinnen und einbinden - von deröffentlichen Hand bis hin zu lokalen Verbänden und Unternehmen.Emotionale Imagewerbung erzählt vom Glück, in Westmecklenburg Zuhause zu seinNachdem der Verein ein Kampagnenlogo kreierte, das die Region und ihrErscheinungsbild prägnant widerspiegelt, erarbeitete er eine neueOnline-Strategie: So präsentiert der Regionalmarketingverein auf seiner Homepagehttp://www.westmecklenburg.de und seinen sozialen Kanälen nicht nur