First Phosphate und Sun Chemical Corporation unterzeichnen Absichtserklärung für die Errichtung eines Produktionsbetriebs zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial (CAM) aus Lithiumeisenphosphat in Nordamerika

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Sun Chemical seine qualifizierten nordamerikanischen Betriebsanlagen zur Herstellung von Eisenphosphat aus Phosphatmaterial, das von First Phosphate und seinen Partnern bereitgestellt wird, verwenden.

Sun Chemical ist ein führender Hersteller von anorganischen Pigmenten, der mit seinen bestehenden Produktionskapazitäten in Nordamerika und Europa den Markt für Batteriematerialien unterstützt. Kathodenmaterialien, die auf Grundlage der Kopräzipitation (Fällung) entstehen, werden unter Anwendung der gleichen Verfahren, Fachkenntnisse und Anlagen hergestellt wie anorganische Pigmente, weshalb sie gut zusammenpassen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird nach der besten Eisenquelle für die Eisenphosphat- und Lithiumeisenphosphatsynthese gesucht und dabei die Netzwerke beider Unternehmen genutzt. Die derzeitigen Produktionskapazitäten von Sun Chemical für die Herstellung von Eisenoxidvorläufern und die Magnetitgewinnung von First Phosphate werden hier bevorzugt berücksichtigt.

Sun Chemical und First Phosphate könnten im Rahmen ihrer Kooperation einen „Mehrparteienantrag“ auf Gewährung eines Zuschusses vom US-Energieministerium (Department of Energy/„DOE“) in Verbindung mit einer möglichen Abnahmezusage seitens potenzieller Kunden von First Phosphate ausarbeiten.

„Diese Vereinbarung ist für First Phosphate sehr wichtig, weil Sun Chemical ein Marktführer in der internationalen Pigmentbranche ist. Viele der in der Pigmentindustrie verwendeten Maschinen ähneln denen, die für die Herstellung von Eisenphosphat und Eisenoxid benötigt werden, die wichtige Zwischenprodukte für LFP CAM sind“, weiß CEO John Passalacqua. „Die Verfahren, die Detailgenauigkeit und die erforderliche Erfahrung sind in beiden Branchen sehr ähnlich. Außerdem kann Sun Chemical auf ein umfassendes Netzwerk von Anlagen und Geräten in ganz Nordamerika zurückgreifen, mit denen wir die Produktion von LFP CAM beschleunigen und gleichzeitig den Investitionsaufwand gering halten können. Darüber hinaus ist Sun Chemical ein Tochterunternehmen des international anerkannten Mutterkonzerns DIC Group (TYO: 4631), dem weltweit Kapital und Technologien zur Verfügung stehen.“