Deutsche Bank - Long-Position gut im Rennen

Am Vortag hieß es im Insight: "Aktuell zeigt sich der DAX mit einer bullischen Tageskerze direkt am 10er-EMA und deutet weiter steigende Kurse an. Solange das heutige bisherige Tagestief bei 10,90 Euro nicht mehr nachhaltig unterschritten wird, sind eher weiter anziehende Notierungen bei den Deutsche-Bank-Aktien zu erwarten. Das Kursziel befindet sich weiterhin bei 12,00 Euro. Es bietet sich weiter eine Long-Position an, die unter dem 10,90 Euro abgesichert werden sollte."

