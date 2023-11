Verpasste Chance bei der Lkw-Maut Bundesregierung gefährdet einzig verfügbare Alternative für klimafreundliche Lkw (FOTO)

Berlin (ots) - Die Einführung der CO2-Komponente bei der Lkw-Maut ab Dezember

sorgt für Unruhe in der Transportbranche. Die spürbare finanzielle Belastung für

Speditionen und Transporteure wird auch bei den Endverbrauchern für höhere

Preise sorgen. Nach Ansicht des Branchenverbandes Zukunft Gas wird damit kein

Beitrag zum Klimaschutz geleistet, stattdessen wird die einzig verfügbare

klimafreundliche Alternative im Schwerlastverkehr zurückgedrängt.



Mit Biomethan betriebenen Lkw steht eine klimafreundliche Alternative am Markt

zur Verfügung. Bio-LNG-Lkw können schon heute mit herkömmlichen Diesel-Lkw

konkurrieren. Lkw, die mit LNG fahren, sparen gegenüber Diesel-Lkw bereits bis

zu 20 Prozent CO2 ein. Und der Anteil an Bio-LNG, also verflüssigtem Biogas,

wächst zunehmend. Damit sind die Lkw nahezu klimaneutral unterwegs.