Kissigs Portfoliocheck: Akre Capital nimmt Geld vom Tisch – und stockt ausgerechnet bei KKR auf?!

Auf den ersten sieben Positionen in Akres Portfolio gab es keine Veränderungen. An der Spitze liegtmit einem Gewicht von 20 % vor, die 14 % auf die Waage bringen. An der Ratingagentur, die auch Warren Buffett schon lange im Depot hat, hält Akre inzwischen beinahe 3 % aller Anteile. Es folgenmit 9,7 %,mit 9,6 %mit inzwischen 9,1 % Gewichtung,mit 8,3 % undmit 6,6 %. Die drei Top-Werte stehen für 43,8 % des stark fokussierten Portfolios, die größten fünf für 68 %.Akre ist von Mastercard dermaßen überzeugt, dass er sich zusätzlich für mehr als 5 % Depotgewichtung Calls auf den Zahlungsdienstleister ins Depot genommen hat. Rechnet man auch noch den größeren Wettbewerber Visa hinzu, setzt Akre hier rund 35 % seines Kapitals ein. Chuck Akre brachte es mal so auf den Punkt: "".