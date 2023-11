GM wird zunächst die vierteljährliche Dividende ab 2024 um drei Cent pro Aktie auf zwölf Cent anheben. Im Rahmen des vorgezogenen Aktienrückkaufplans wird GM zehn Milliarden US-Dollar an eine Gruppe von ausführenden Banken zahlen und sofort Stammaktien im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar erhalten. Vor dem Rückkauf hatte das Unternehmen rund 1,37 Milliarden Stammaktien im Umlauf. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien richtet sich nach der Endabrechnung und den täglichen volumengewichteten Durchschnittskursen der GM-Stammaktien während der Laufzeit des Programms, die im vierten Quartal 2024 endet. Das Rückkaufprogramm wird von der Bank of America, Goldman Sachs, Barclays und Citigroup durchgeführt. GM wird im Rahmen seiner Ermächtigung zum Aktienrückkauf über eine Restkapazität von 1,4 Milliarden US-Dollar für weitere Rückkäufe verfügen.

GM versucht so, neue Anreize für Investoren zu schaffen und gleichzeitig seinen bestehenden Aktionären zu beweisen, dass das Unternehmen große Mengen an Bargeld generieren und gleichzeitig in Technologie investieren kann. Indem GM mehr Barmittel an die Aktionäre zurückgibt, einschließlich des Rückkaufs von etwa einem Viertel des Marktwerts des Unternehmens, teilt das Unternehmen den Anlegern mit, dass es eher ein Value Play als eine Wachstumsinvestition sein werde.

"Unsere Ergebnisse, insbesondere unsere Cash-Generierung, waren sehr stark", zitiert Bloomberg CEO Mary Barra aus einem Brief an die Aktionäre. GM ist "zuversichtlich, dass wir weiterhin einen erheblichen freien Cashflow generieren werden, während wir den Übergang zu den Elektrofahrzeugen vollziehen."

Die GM-Aktie haussiert nach Der Anküdigung zweistellig und notiert mehr als zehn Prozent höher bei über 32 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel 14 Prozent an Wert verloren und sind damit hinter dem Markt zurückgeblieben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion