Kleine Wohnungen als lukrative Geldanlage - Gerald Hörhan verrät, warum das Rhein-Main-Gebiet dafür besonders attraktiv ist (FOTO)

Wien (ots) - Finanzielle Freiheit, ein Leben ohne Sorgen und die Möglichkeit,

Träume zu verwirklichen - all das scheint für viele Menschen in weiter Ferne zu

liegen. Gerald Hörhan, bekannt als "Der Investmentpunk", hat diesen vermeintlich

unerreichbaren Traum nicht nur für sich selbst wahr gemacht, sondern ist fest

davon überzeugt, dass 90 Prozent der Bevölkerung ebenfalls dazu in der Lage

sind. Weshalb er zu einer Investition in Einzimmerwohnungen rät und warum sich

das Rhein-Main-Gebiet dafür besonders eignet, erfahren Sie hier.



Die schweren Pandemie-Jahre sind vorüber, die Wirtschaft erholt sich - Zeit,

wieder neue Zuversicht im Vermögensaufbau zu schöpfen. Viele Menschen wissen

mittlerweile jedoch, dass sie nicht auf feste Arbeitsstellen und staatliche

Sicherheiten setzen können. Umso wichtiger ist das private Investieren in

Immobilien geworden, die mit der Inflation an Wert steigen. "Die letzten Jahre

haben gezeigt, wie wichtig es ist, sein Vermögen sinnvoll anzulegen. Noch immer

leiden wir unter einer steigenden Inflation, die politisch unwirksam bekämpft

wird. Wer hier nicht aktiv handelt und sein Geld in wertsteigernde Assets

investiert, dem drohen hohe Vermögensverluste", warnt Gerald Hörhan,

Geschäftsführer der Investmentpunk Academy GmbH.