Die Aktien von CA Immo und Immofinanz zeigten sich im Vorfeld der Zahlen mit plus 1,0 bzw. plus 1,3 Prozent. Im Technologiebereich gewannen AT&S um deutliche 3,7 Prozent.

Die S Immo hat in den ersten neun Monaten das Periodenergebnis von plus 99,1 auf minus 19,6 Millionen Euro gedreht. Das Betriebsergebnis (Ebit) gab von 96,4 auf 10,4 Millionen Euro nach. Bei den Erlösen gab es hingegen einen Anstieg von 185,1 auf 242,5 Millionen Euro. Die S Immo-Titel verbuchten ein Plus von 0,8 Prozent.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handelstag am Mittwoch befestigt beendet. Der ATX schloss mit einem Plus in Höhe von 0,36 Prozent auf 3279,25 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es mit Ausnahme Londons etwas klarer ins Plus. Die Inflation ist auf beiden Seiten des Atlantiks im Sinkflug und lässt damit die Aussichten auf Zinssenkungen im kommenden Jahr steigen, hieß es aus dem Handel.

