IHRE HOHEIT SHEIKHA MOZA ERÖFFNET DIE 11. AUFLAGE DES WISE SUMMIT

DOHA, Katar, 29. November 2023 /PRNewswire/ -- Ihre Hoheit Sheikha Moza bint Nasser, Vorsitzende der Qatar Foundation, hielt die Eröffnungsrede der 11. Auflage des WISE Summit, der vom 28. bis 29. November in Doha, Katar, unter dem Motto „Creative Fluency: Human Flourishing in the Age of AI" (Kreative Kompetenz: Entfaltung des Menschen im Zeitalter der KI) stattfindet.

Safeena Husain erhält den Wise Prize for Education 2023 für ihre Arbeit mit Educate Girls

„Ich möchte dafür sorgen, dass WISE eine Plattform für neue Ideen ist, die mit den Veränderungen in der Welt und den Hürden für Bildung in bestimmten Ländern – aus Gründen, die wir allzu gut kennen – Schritt halten", erklärte Ihre Hoheit Sheikha Moza. „Es gibt keine Alternative zur Innovation, wenn wir Lösungen für derart schwierige Problemen finden wollen."

Während der Eröffnungsveranstaltung verlieh Ihre Exzellenz Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführerin der Qatar Foundation, den prestigeträchtigen WISE Prize for Education. Dies ist die erste globale Auszeichnung dieser Art, die einer Person für herausragende Leistungen im Bereich der Bildung verliehen wird. Husain wurde für ihre 16-jährige Arbeit am Aufbau der gemeinnützigen Organisation gewürdigt, die sich für die Bildung von Mädchen in einigen der entlegensten Dörfer Indiens einsetzt.

Seit ihrer Gründung hat Educate Girls die Einschulung von mehr als 1,4 Millionen Mädchen ermöglicht und über 1,9 Millionen Kinder beim Lernen unterstützt. Dank einer präzisen KI-gestützten Zielgruppenauswahl kann Educate Girls in nur 5 Jahren ebenso viele unbeschulte Mädchen identifizieren, wie in 45 Jahren auf herkömmlichem Weg erreicht worden wären. Über ein Netzwerk von über 21.000 kommunalen Helfern in einigen der ärmsten Gemeinden des Landes setzt sich die Organisation dafür ein, den generationenübergreifenden Kreislauf von Ungleichheit und Ausgrenzung zu durchbrechen.

Ihre Auszeichnung kommentierte Husain wie folgt: „Dies ist ein gemeinsamer Sieg für uns alle, die für die Bildung von Mädchen kämpfen – von der Regierung und den lokalen Gemeinden bis hin zu den engagierten Gender Champions und unseren Unterstützern. Der Preis gilt auch einer Vielzahl von Initiativen, die sich aktiv dieser globalen Herausforderung stellen und dafür arbeiten, dass jedes Mädchen in jedem Dorf zur Schule gehen und lernen kann.

„Die Bildung von Mädchen ist ein erfolgversprechender Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt. Wir müssen das Recht auf Bildung als ein angeborenes Recht von Mädchen anerkennen – ein Recht, das immer im Mittelpunkt stehen muss."

