Mit dem Tod von Charlie Munger, dem langjährigen Weggefährten von Warren Buffett und Vizepräsidenten von Berkshire Hathaway, beginnt für das Unternehmen ein neues Zeitalter. Die Führungslücke soll von den Vize-Präsidenten Greg Abel und Ajit Jain geschlossen werden. Abel, der bereits 2021 von Buffett als sein Nachfolger bestimmt wurde, ist CEO von Berkshire Hathaway Energy und wird in der Übergangszeit voraussichtlich mehr Verantwortung übernehmen. Ajit Jain, seit 1986 im Unternehmen, leitet das Versicherungsgeschäft von Berkshire. Todd Combs und Ted Weschler werden voraussichtlich das 300 Milliarden US-Dollar schwere Beteiligungsportfolio von Berkshire übernehmen. Die Nachfolger sind sich bewusst, dass die einzigartige Beziehung zwischen Buffett und Munger schwer zu replizieren sein wird. Buffett und Munger haben das Unternehmen jedoch seit vielen Jahren auf die Zeit nach ihnen vorbereitet. Buffett betonte kürzlich in einem Brief, dass Berkshire "für die Ewigkeit gebaut" wurde.