FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Commerzbank ist es erneut zu einer Panne gekommen. "Am Wochenende kam es aufgrund eines technischen Fehlers eines Dienstleisters teilweise zu Fehlbuchungen bei Bargeldabhebungen durch Kunden von Fremdbanken an unseren Geldautomaten", sagte eine Konzernsprecherin am Mittwoch. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Business Insider" berichtet.

Commerzbank-Kunden seien nicht betroffen, sagte die Sprecherin weiter. Die Korrektur erfolge nun bankseitig. "Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten." Die Bank äußerte sich nicht dazu, wie viele Menschen von der Panne betroffen waren.