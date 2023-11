Erfolgreicher Start der Kunden-App Netto+ (FOTO)

Berlin (ots) - Bereits einen Monat nach dem Start erreicht die Netto+ App über

125.000 Downloads in den verschiedenen App-Stores. In einigen Märkten nutzen

bereits bis zu 13 Prozent der Netto-Kundinnen und -Kunden die App. Die am

meisten genutzten Features der digitalen Kundenkarte sind individualisierte

Coupons, exklusive Mitgliederangebote sowie das noch bis Ende Dezember laufende

Gewinnspiel.



"Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden-App so großartig angenommen wird," sagt

Netto-Marketingleiter Timo Schroedel. "Wie gut unsere Kundinnen und Kunden die

App annehmen, zeigt nicht nur die sehr hohe Download-Anzahl, sondern vor allem

auch die tatsächliche, intensive Nutzung an den Kassen unserer Märkte. Die

Netto+ App etabliert sich so als ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung und

hilft uns außerdem die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden noch besser zu

verstehen."