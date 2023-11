Unsere letzte Kommentierung zu GBP / USD überschrieben wir am 26. Oktober mit „Korrektur noch nicht vorüber.“. Das Britische Pfund schwächelte damals erheblich. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich geändert….

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die gute Nachricht vorweg. Das Britische Pfund kann die eminent wichtige Unterstützungszone 1,20 US-Dollar / 1,18 US-Dollar weiterhin erfolgreich verteidigen. Die weniger gute Nachricht aber gleich hinterher: Das Britische Pfund vermag es vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht, für Entlastung zu sorgen. Insofern ist ein erneuter Test der Zone 1,20 US-Dollar / 1,18 US-Dollar bzw. ein Bruch der Zone als mögliches Szenario noch nicht vom Tisch. […] Die Situation bleibt aus Sicht des Britischen Pfunds angespannt. Der US-Dollar strotzt nur so vor Stärke. Welchen Einfluss die kommenden Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank (1. November) und der Bank England (02. November) auf GBP/USD haben werden, bleibt abzuwarten. Mit Blick auf die aktuelle charttechnische Lage gilt: Etwaige Rücksetzer sollten sich unverändert oberhalb von 1,20 US-Dollar abspielen. Um etwas Entlastung zu erzielen, muss das Pfund (endlich) über die 1,232 US-Dollar.“



Letztendlich waren Ende Oktober die letzten Züge der Korrektur zu beobachten. Die Bodenbildung nahm Form an. Ein erster Versuch des Pfunds, über die 1,232 US-Dollar auszubrechen und so die Bodenbildung zu beenden, scheiterte zwar noch einmal, dafür gelang des Unterfangen im 2. Anlauf.

Mit dem Ausbruch über die 1,232 US-Dollar wurde die Bodenbildung entscheidend vorangetrieben. Gleichzeitig war es der Startschuss für die aktuell noch immer zu beobachtende Erholung. Mit der Rückeroberung der Widerstandszone um 1,26 US-Dollar hat die Erholung deutlich an Relevanz gewonnen.

Kurzum. Das Britische Pfund hat zwischenzeitlich veritables Aufwärtsmomentum kreieren können und treibt den Greenback in der aktuellen Situation ein wenig vor sich her. Nach dem Ausbruch über die 1,26 US-Dollar nimmt das Pfund nun den nächsten Zielbereich – die Zone um 1,28 US-Dollar / 1,285 US-Dollar ins Visier. Sollte es für das Pfund auch darüber hinausgehen, dürfte es spannend werden. In diesem Fall könnte das markante Verlaufshoch aus dem Juli dieses Jahres, das damals bei 1,315 US-Dollar ausgebildet wurde, noch auf die Agenda gesetzt werden. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 1,26 US-Dollar begrenzt.