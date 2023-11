DAX - Offenes Gap bei 16.224 Punkten fast erreicht

Am Vortag hieß es in der DAX-Analyse nach dem kurzen Rücksetzer: "Es ist nun mit eher weiter fallenden Kursen im DAX zu rechnen, solange das Verlaufshoch bei 16.047 Punkten nicht mehr nachhaltig überboten wird. Eine Short-Position wurde zuvor bei 15.950/16.000 Punkten eröffnet. Der Stopp befindet sich bei 16.150 Punkten, das Kursziel bei 15.500 Punkten. Sollte es doch zu einem Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer im DAX kommen, wäre die nächste Anlaufmarke am Widerstand um 16.200 Punkte zu sehen. Nur kurz darüber befindet sich auf der Oberseite auch noch ein offenes Gap bei 16.224 Punkten."

Eine echte Korrektur hat erneut nicht stattgefunden. Der DAX zog weiter hoch und erreichte direkt die genannten Marken von 16.200 und fast 16.224 Punkten mit dem offenen Gap. Zu beachten ist zudem die Lage im S&P 500, der zwar ebenfalls weiter ansteigen konnte, aber unverändert unter seinem Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 4.600 Punkten notiert. Sollte der S&P 500 unter Druck geraten, dürfte auch der DAX vor Kursabgaben stehen. Kurzfristig ist aber weiterhin auf den 10er-EMA zu achten, erst bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA ist sowohl im DAX als auch im S&P 500 mit einer echten Korrektur zu rechnen.