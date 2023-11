Wird der Österreicher Benko mit seiner Signa-Pleite eine Art Lehman-Moment für den Immobilien-Markt in Deutschland? Gut möglich, dass damit eine Kettenreaktion im Bereich der Gewerbe-Immobilien in Gang kommt: denn in den Bilanzen vieler Banken und anderer Firmen dürften noch zu hohe Bewertungen schlummern - der Insolvenverwalter von Signa aber wwird nun versuchen, möglichst viele Benko-Immobilien zu verkaufen. Da der Markt das weiß, dürften mögliche Käufer nur dann bereit sein zu kaufen, wenn es erhebliche Bewertungs-Abschläge geben wird. Das wiederum dürfte Druck ausüben auf Gewerbe-Immobilien insgesamt - und damit nicht nur bei Banken tiefe Löcher reißen! An der Wall Street heute zunächst die Fortsetzung der Zinssenkungs-Euphorie, bevor es dann zu Rücksetzern kam..

Hinweise aus Video:

1. Immobilien: Nirgends in Europa ist die Krise größer als hierzulande

2. Fed senkt bald Zinsen, sonst harte Landung der Wirtschaft, sagt Bill Ackman

Das Video "Signa-Pleite: Benko - Lehman-Moment für Immobilien-Markt in Deutschland?" sehen Sie hier..